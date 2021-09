Nego do Borel surta na madrugada e fãs pedem expulsão do cantor por assédio

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Nego Do Borel tenta beijar Dayane e público acusa de assédio - (crédito: Reprodução/Playplus)

O fim da primeira festa de A fazenda foi marcada por diversas ocasiões 'para lá' de surpreendentes. Após Liziane detornar Nego do Borel na festa, e Medrado dar um beijaço em Aline Mineiro, outro momento marcante, na madrugada deste sábado (18/09), aconteceu na baia.

Logo após o término da festa, Nego do Borel tentou ficar com Dayane, mas ela negou. Eles chegaram a dar um selinho, mas a modelo reforçou que não queria beijá-lo e afastou a mão do cantor. Com a ocasião, Nego do Borel ficou entre um dos assuntos mais comentados do twitter, e fãs pedem expulsão do cantor.



Logo depois, a peoa reclamou sobre não ter liberdade: "Cansei, não pode isso, não pode aquilo, não pode caminhar ali, não pode fazer isso, ai que chatice, meu. Livres? Livres de fazer o que? Um cara***", comentou com Borel. Day ainda disse que não se importava com o prêmio, que seu desejo era ser livre: "Me manda embora, quero voltar para casa. Nesse sistema não tem liberdade aqui dentro, você não é livre, não pode fazer p**** nenhuma, faz três dias que eu tô fechada dentro de uma casa. Não vi um pôr do sol, não vi p**** nenhuma, isso é liberdade? Não quero saber de um milhão e meio, eu quero ser livre".

Insistente, Nego passa disfarçadamente a mão nos seios de Day, mais de uma vez. Ele continua insistindo, mesmo com Day bêbada e tendo recusado as primeiras tentativas.

Os dois estavam conversando deitados na cama, e Nego tentava pegar em Dayane, enquanto a modelo se desvencilhava e continuava falando alto.

Ainda na madrugada, o ator Mussunzinho acabou se incomodando com o barulho e pediu: "Ô, rapaziada..." e Nego se irritou: "Ô, calma aí mano, tranquilidade parceiro. Tô dando um papo na mina aqui. Tô acalmando ela aqui, a mina tá nervosa, tá p***. 'Ô, rapaziada não'".

Um tempo depois, Nego se levantou revoltado: "Tomar no c*", e jogou um balde na baia, enquanto os peões pediam para ele parar e se acalmar. Após essa cena, a câmera mudou para a casa na árvore e só era possível ouvir alguns gritos. Mais tarde, a câmera voltou para a baia e Nego do Borel estava sentado no chão chorando.

Internautas acusam Nego do Borel de assédio contra Dayane



Denunciado por Duda Reis, o peão voltou a ser acusado de assédio na web. Isso porque, o artista não gostou de ouvir 'não' de Dayane Mello e insistiu para ter um contato mais íntimo com a peoa mesmo com a recusa. Os internautas de plantão ficaram revoltados com a atitude do cantor.

???? Nessa madrugada, após a primeira festa, Nego do Borel assediou uma outra participante - bêbada - mesmo após vários atos da mesma pedindo para parar! Espectadores pedem retorno da emissora após o assédio na Record. pic.twitter.com/oFsyfAUb6F — POPTime (@siteptbr) September 18, 2021