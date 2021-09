Michel Teló solta palavrão no The voice kids e viraliza na internet

CB Correio Braziliense

(crédito: Isabella Pinheiro/ TV Globo)

Com fama de bom moço a zelar, o cantor sertanejo Michel Teló soltou um palavrão domingo (20/9), ao vivo, na semifinal do The voice kids, reality show da Globo do qual é um dos jurados. Na verdade, Teló usou a expressão de baixo calão para elogiar uma candidata do time de Gaby Amarantos. O público não perdoou e o incidente o levou a um dos assuntos mais comentados da internet na tarde de domingo.

Duas participantes dela se apresentaram -- Izabelle Ribeiro, com Tente outra vez e Izadora Ribeiro, com Telefone mudo. No ar, Michel elogiou Izadora: "É impressionante. Ela tem 11 anos e está cantando neste nível. Foi muito lindo, eu estou até emocionado."

Em seguida, o apresentador Márcio Garcia, para manter o suspense, chamou o intervalo comercial. Foi a deixa para Michel reafirmar os elogios ao tima de Gaby e classificar a apresentação de Izadora com um "foi muito f***". O cantor, provavelmente, achou que o som do microfone dele estava cortado.

Apesar disso, o time de Gaby será representada na final por Izabelle e Ruany Keveny. Os outros competidores serão Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio (Time Carlinhos Brown) e Gustavo Bardim e Maria Victória (Time Teló). A final do reality show será, ao vivo, no próximo domingo (26/9).