Cantor Fiuk e atriz Thaísa Carvalho assumem namoro

(crédito: Instagram @fiuk/ Reprodução)

Há algum tempo fãs do cantor e ex-BBB Fiuk estavam desconfiados que ele estava namorando e sempre perguntavam nas redes sociais. No último domingo (19/9), porém, ele resolveu dar uma resposta diferente e confirmou as desconfianças dos fãs.

No stories, um seguidor perguntou ao cantor se ele estava solteiro. Fiuk respondeu "namorando" e apareceu num vídeo bem-humorado ao lado da atriz Thaísa Carvalho em que ele pergunta se poderia ter falado.

Thaísa também usou o stories para postar um vídeo romântico do casal.