Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (21/9)

OQ Oscar Quiroga

Tudo é universo



Data estelar: Lua ainda Cheia em Áries.



A paz que buscas é um anseio legítimo, porque passaste tempo demais na defensiva, tentando te distanciar de tudo que te ofende e oprime. Contudo, o que precisas é de descanso, para voltar a enfrentar com dignidade tuas lutas interiores e exteriores. A paz que buscas a encontrarás mergulhando mental, emocional e fisicamente em todos os assuntos que te intimidam, mas que precisas resolver. Pensar com pureza, sentir com pureza, agir com pureza, é assim que resolverás o que é de teu destino. Essa pureza se obtém partindo do princípio de que não há distância nem diferença entre tua presença e aquilo que parece te subjugar, e que tua luta é a do Universo lutando contra ele mesmo, que precisa de tuas mãos, coração e intelecto para realizar sua obra. A luta, a alma que luta e o adversário, tudo é um único Universo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A construção de relacionamentos é complexa, e não há um momento em que você possa descansar, dando por garantido que está tudo certo para sempre. A construção de relacionamentos requer atenção constante. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Desânimos acontecem, mas sua alma não é obrigada a estacionar nesses. Lance mão do que, por ventura, seja eficiente para dar um novo ânimo, e descanse, para depois retomar tudo com entusiasmo e boa vontade. É assim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esperar que o ânimo retorne para iniciar o que tem em mente não seria a melhor atitude. Procure dar o primeiro passo e você verá que o ânimo retorna na mesma medida em que você continuar se atrevendo a andar. Aí sim.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para se livrar do peso morto que a alma carrega é imprescindível mexer em coisas que, à primeira vista, seria melhor deixar quietas, porém, se você as deixar assim, lá no futuro elas voltarão a atormentar. É assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Expressar suas verdades é uma necessidade premente, porém, seria melhor você se conter, à procura da hora certa de falar, porque assim você evitará desentendimentos inúteis e, além disso, conseguirá seu objetivo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seus interesses não precisam ser postos acima de tudo, porém, valorizados o suficiente para que não sejam jogados a escanteio sempre que surgirem outros assuntos, aparentemente mais importantes. Tudo em seu lugar.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As coisas irão se acertando, um pouco pela mão misteriosa da vida, outro pouco porque você irá retificando erros e colocando planos em marcha. Na prática, não há com que se preocupar, mas a alma se preocupa mesmo assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A necessidade de mergulhar fundo no seu interior e enfrentar as verdades imprescindíveis se torna a cada dia mais e mais urgente. Procure reservar mais tempo que o habitual para ficar a sós com sua alma.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Julgar é inevitável, mas condenar é uma escolha moral que você faz interiormente. Já que a mente humana julga a realidade e as pessoas para tomar decisões, procure desenvolver a imparcialidade. Isso ajudará.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Escolha algo para fazer e faça, porque não há margem para ficar sem fazer nada, isso seria uma forma de acumular tensão, a qual, depois, explodiria através dos relacionamentos. Faça alguma coisa, qualquer coisa.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora sua alma consegue ver as coisas de um jeito que teria sido impossível há alguns meses atrás. Isso indica o quanto você se lançou à experiência de vida, e o quanto aproveitou tudo que aconteceu. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ser espiritual não se opõe a ser material, pelo contrário, espiritualidade que se preze há de servir para você fazer uma ponte entre o que aparentemente se manifeste como oposição. Aí sim você seria espiritual.