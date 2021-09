Sessão da tarde: ‘Agente 86’ é exibido nesta terça (21/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Maxwell Smart é promovido a agente de campo na agência de espionagem norte-americana em que trabalha. Logo após sua promoção, integrantes do abominável sindicato do crime KAOS atacam o controle da agência, Maxwell é escalado para trabalhar ao lado da experiente Agente 99. Apesar da inexperiência do novo agente, a dupla 99 e 86 têm animação e criatividade de sobra para tentar combater os planos dos inimigos KAOS que desejam dominar o mundo. Esta é a trama de Agente 86, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (21/9).

Entre os atores do elenco estão Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson e Leonard Stern.



Confira o trailer: