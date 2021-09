Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (22/9)

OQ Oscar Quiroga

Sem complicações?

Data estelar: Sol ingressa em Libra, Mercúrio e Plutão em quadratura; Lua míngua em Áries.



E chegamos à exata metade do ano astrológico, que começou no dia 20 de março passado. A meio caminho entre as projeções que fazemos de nosso futuro e a devida realização, ou frustração, não é mais possível voltar atrás, já que, ainda que tenhamos feito tudo errado, andamos bastante pelo caminho e seguir em frente é a única opção. A meio caminho entre as projeções e as realizações, ou frustrações, descobrimos que, se dependermos exclusivamente de nossos recursos particulares para seguir em frente, não teremos fôlego para finalizar a jornada, mas que, se nos juntarmos a outras pessoas encontraremos a sinergia que agregará valor ao caminho e aos objetivos. Isso complica tudo, mas vida humana sem complicações não seria tão humana quando deveria.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Valorizar as pessoas com que você se relaciona não é o mesmo que as elogiar de forma contínua. A valorização inclui a crítica também, porém, mais importante do que isso, é aceitar o que elas tenham a dizer. Aí sim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se por um instante sua alma for tomada pela sensação de que tudo se tornou muito difícil, que nada é como antes, quando você surfava na crista da onda, olhe sua vida com mais objetividade, porque não é nada disso.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para sair de quaisquer tormentos que prendam sua alma, você não precisa ter um grande objetivo em mente, apenas se movimentar e permitir que, assim, a vida circule com mais força através de sua alma e corpo. Em frente.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É totalmente possível continuar em frente sem resolver os assuntos que a alma vem carregando, porém, não seria a escolha mais sábia nem muito menos a mais saudável. Há chances de você se livrar de muito peso.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tantas coisas mereceriam ser ditas para que todo mundo ficasse esclarecido, porém, ainda há um abismo entre o que precisa ser dito e o que as pessoas querem ouvir. Procure achar o momento certo para se expressar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há interesses que precisam ser defendidos, e há outros que precisam começar a ser postos sobre a mesa de negociação, já que as pessoas os desconhecem. Oriente seus movimentos atuais em torno dos interesses.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que não haja reais motivos de preocupação, a alma se preocupa mesmo assim. Por que isso acontece? Porque se de certezas estivéssemos cheios, não usufruiríamos da liberdade que nos torna humanos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure ficar a sós com sua própria alma e enfrentar com realismo e honestidade todos os vieses das atitudes que andou tomando, e a maneira com que você constrói os relacionamentos. Isso é imprescindível.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem todas as pessoas são o que parecem, mas isso não significa que sejam piores do que aparentam. Em alguns casos é o contrário, há pessoas que não parecem grande coisa, mas que, na prática, são almas elevadas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mesmo que em algum momento sua alma tenha perdido o fio da meada e não saiba muito bem o que fazer agora, procure usar o tempo disponível e realizar qualquer coisa, por menor que seja. Isso ajudará bastante.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A sabedoria não vem automaticamente com a idade, há pessoas velhas e muito estúpidas. A sabedoria vem com o aproveitamento das experiências, porque só elas fornecem o apoio para desenvolver essa virtude.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sentir-se longe daquilo que você pretende não há de se tornar um tormento, pelo contrário, há de ser um novo incentivo para você administrar melhor o momento atual e ir se aproximando ao objetivo ansiado.