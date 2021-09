Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (23/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Destrói a ansiedade



Data estelar: Vênus e Urano em oposição; Lua Vazia até 9h39, quando ingressa em Touro.



Aguenta o tranco da consciência ao despertar, não te deixes seduzir pelo canto sedutor da ansiedade, que tenta te convencer de que tudo que poderia dar errado, com certeza, acontecerá logo mais. Respira fundo e permite que a Graça da Vida de todas as vidas te inunde por dentro e por fora com suas bênçãos. Mesmo que te encontres no meio de uma situação desgraçada e trágica, nada te obriga a perderes o fio de consciência que te unifica ao funcionamento do Universo e, na força dessa unidade, continuar em frente, depositando um voto de confiança em que, apesar de tudo e de todos, não apenas sobreviverás quanto também viverás melhor. A ansiedade que te dá imaginar que tudo em ti será destruído, é a mesma ansiedade que a ansiedade sente por saber que tu a destruirás.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Este é o momento em que as coisas precisam ficar bem claras e consistentes, e isso só poderia ser resultado de haver transparência e honestidade em todos seus movimentos, para não atiçar desconfianças desnecessárias.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É legítimo que você defenda seus interesses e que resista ao avanço do que pareceria ser uma intrusão, porém, em todo relacionamento há também os interesses de outras pessoas envolvidos. Tudo junto e ao mesmo tempo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria surpreendente que você não tivesse nada a dizer, nenhuma opinião a manifestar. Porém, até isso acontece, porque a alma passa por ciclos muito diferentes uns dos outros, é um cardápio muito variado de humores.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Lidar com gente é o céu e o inferno, tudo junto e misturado. Assim são as coisas, e assim mesmo você há de pensar no que sua presença representa no meio desse jogo complicado, que é coordenar muita gente ao mesmo tempo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo que você planeja é a teoria de como as coisas deveriam acontecer idealmente, mas depois, quando as coisas são postas em prática, é muito possível que a teoria, na prática, seja outra completamente diferente.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É importante se orientar pela ambição, porém, mais importante ainda é essa ser realista, sem se contaminar com fantasias impertinentes, que só atrapalhariam o devido planejamento do que seria possível acontecer.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Está tudo certo, mas sua alma ainda não consegue sossegar, tal foi o impacto que recebeu nos meses anteriores. Está tudo certo, mas ainda vai levar algum tempo até você voltar a si e retomar a básica normalidade.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Depender de outras pessoas para tomar decisões não é o cenário dos sonhos para sua alma, mas vamos combinar que, de tempos em tempos, isso é inevitável. Portanto, continue em frente, mesmo que aconteçam demoras.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O tempo que você investir em organizar e planejar o percurso será o tempo que você poupará, uma vez que tenha iniciado a caminhada. Talvez isso faça você demorar um pouco mais, porém, valerá a pena mesmo assim.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há espaço e tempo para tudo, mas você precisa se ater ao que planejou e, principalmente, tomar cuidado para não negligenciar suas obrigações e trocar o tempo dessas pelo tempo de seu divertimento e distração.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se, no fim das contas, nada sai como planejado, isso não há de ser encarado como uma contrariedade, porque é muito provável as coisas acontecerem desse jeito porque sua alma não viu o plano maior em que estavam inseridas.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O entendimento de tudo que precisa ser feito é um bom passo à frente, pelo menos por enquanto, porque logo mais o entendimento terá de ser substituído pela imprescindível prática, quando você mostrar que entendeu.