Rapper Xamã esclarece que namoro ex-BBB Thaís era publicidade

Uma brincadeira entre famosos acabou virando confusão na web. É que, em maio, a ex-BBB Thaís Braz e o cantor Xamã postaram fotos juntos anunciando que o "shipp" feito pelo público do reality show tinha se tornado real. Só que, no último domingo (19/9), a influenciadora publicou no Instagram uma foto em que anuncia a retomada do namoro com o ex-namorado, Lucca Dias.

Com uma enxurrada de questionamentos e suposições na time line, coube a Xamã explicar o mal-entendido. "Alô, fofoqueiros. Eu e Thaís nunca namoramos, fizemos uma publicidade de uma marca de cerveja", escreveu o músico no Twitter.

Para deixar claro que tudo não passou de uma brincadeira, ele compartilhou um print da postagem em que os dois aparecem juntos. Nela, pode-se ler o aviso de publicidade.







Nas respostas, enquanto algumas fãs aproveitaram para comemorar que o famoso ainda está solteiro, outras questionaram o porquê de a publicação ter sumido do Instagram de Thaís. Outra confusão dos internautas. A bela só tinha compartilhado a foto com o músico nos stories e eles deixam de ficar visíveis 14 horas após a publicação. Mas a marcação feita por ele na foto da publicidade continua lá e os dois ainda se seguem nas redes sociais.









