Cantora e compositora MaCla anuncia single de estreia

MaCla fala de amor próprio e sentimentos no novo single - (crédito: Gabriela Trajano/Divulgação)

A cantora e compositora brasiliense MaCla acaba de anunciar o lançamento da canção Jasmim, single de estreia que aposta na musicalidade do R&B. O novo trabalho segue acompanhado de um videoclipe, lançado na última quinta-feira (16/9) em todas as plataformas digitais e no YouTube.

Na música, a artista aborda a temática do amor próprio. Com produção musical de Ally Akim e lançamento pelo selo Obi Music, o single de estreia traz uma sonoridade bastante influenciada pela música pop e busca incentivar o respeito pelos próprios sentimentos, além de valorizar o cuidado a si próprio.

Gravado no estúdio 7 um 13 e contando com trabalhos de direção de Isis de Oliveira e Rodrigo Rangel, o clipe oficial buscou representar os sentimentos que inspiraram a cantora durante o processo de composição da música. Ao exibir o desabrochar de uma flor, o vídeo faz analogia ao amadurecimento artístico de MaCla.

Em seu primeiro trabalho, a artista desponta como um dos grandes nomes do R&B no DF. Conhecida na cena local, MaCla participou como backing vocal da cantora Vix Russel, com a qual colaborou para o EP BB. Lançado em agosto de 2020, o segundo trabalho da rapper foi vencedor do Red Bull Break Time Sessions e acabou indicado como o melhor EP do ano por portais como Rap +, RND e The Rap Shit.

Veja a seguir o clipe ‘Jasmim’, da cantora MaCla: