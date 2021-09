Santé Lago apresenta programação musical para animar as noites de Brasília

CB Correio Braziliense

O Santé Lago, tradicional ponto de encontro em Brasília para aqueles procuram uma boa gastronomia e uma grande variedade de drinques, também é bastante conhecido por oferecer aos seus frequentadores uma variada programação musical eclética, que vai desde o rock até a música pop, passando pelo jazz, bossa nova e musica popular brasileira.

A programação musical da casa busca trabalhar com artistas da cena local. Buscando manter um ambiente com a melhor experiência, de terça a domingo acontece o Happy hour musical do Santé Lago. Com visão privilegiada da Ponte JK e aliada a uma atmosfera intimista, o Santé Lago é um ótimo local para uma noite de descontração e diversão.

Confira a programação:

21/9, Terça-feira - Santé Smooth - 18:30

Elton Marques

22/09, Quarta-feira - Santé Shuffle - 19:00

Maboh in Duo

23/09, Quinta-feira - Santé Voices - 19:30

Pry Lisboa & Manu In Trio

24/09, Sexta-feira - Santé Pop - 20:00

Bell Lins In Trio

25/09, Sábado - Santé Convida - 20:00

Nina Pierre

26/09, Domingo - Santé Golden Hour - 17:30

Marcus Santz

O Santé Lago está localizado no Setor de Clubes Esportivo Sul, e funciona de terça a domingo, das 12h às 0h. Para informações, consulte o Instagram @santelago ou o telefone pelo número 61 2099 2460.