Brasil tem cinco programas indicados ao Emmy Internacional 2021

O Brasil terá cinco produções por quem torcer no Emmy Internacional deste ano. Nesta quinta-feira (23/9) foram divulgados os indicados, entre os quais estão novelas, documentários e programas curtos nacionais. Curiosamente, nossos atores não foram lembrados nas indicações em categorias de atuação. A premiação está prevista para 21 de novembro.

O documentário Emicida: AmarElo - É tudo pra ontem, da Netflix, concorre na categoria melhor programação artística, ao lado de títulos da França, do Japão e do Reino Unido.

Ente as novelas, quem brilha é Amor de mãe, que marcou a estreia da autora Manuela Dias à frente do gênero. A trama de dona Lurdes (Regina Casé) terá pela frente produções de Portugal, China e Singapura.

Estrelada por Emilio Dantas, a minissérie Todas as mulheres do mundo (Globoplay) concorre entre minisséries e telefilmes. O documentário Cercados (Globoplay), sobre a cobertura jornalística da pandemia, e o programa curto Diário de um confinado (Globoplay), com Bruno Mazeo, completam a lista.

Confira os indicados ao Emmy Internacional 2021

Melhor programação artística

Emicida: AmarElo - É tudo pra ontem (Brasil)

Kubrick By Kubrick (França)

Nakamura-ya family 2020 Mattemashita! Kankuro Shichinosuke Shiren to Kassai no Makuake SP (Japão)

Romeo and Juliet: Beyond Words (Reino Unido)

Melhor ator

Roy Nik, por Normali (Israel)

Namazuddin Siddique, por Serious Men (Índia)

Christian Tapan, por El Robo Del Siglo (Colômbia)

David Tennant, por Des (Reino Unido)

Melhor atriz

Valeria Betucelli, por El Cuaderno de Tomy (Argentina)

Ane Garabain, por Patria (Espanha)

Menna Shalaby, por Every Week Has a Friday (Egito)

Haley Squires, por Adult Material (Reino Unido)

Melhor comédia



Call my agent (França)

Motherland: Christmas special (Reino Unido)

Promesas de campaña (Colômbia)

Vir das: For India (Índia)

Melhor documentário



Cercados (Brasil)

Hope frozen: A quest to live twice (Tailândia)

They call me Babu (Holanda)

Toxic beauty (Canadá)

Melhor drama

Aarya (Índia)

El presidente (Chile)

Tehran (Israel)

There she goes (Reino Unido)

Melhor programa em língua não inglesa

21st Annual Latin Grammy Awards

A Tiny Audience

Covid-19 - Adaptarmos o Morir

Premio Lo Nuestro 2020

Melhor reality show ou programa sem roteiro



Da's Liefde! (Bélgica)

I-Land (Coreia do Sul)

¿Quién Es La Máscara? (México)

The Masked Singer (Reino Unido)

Melhor programa curto



Beirut 6:07 (Líbano)

Diário de um confinado (Brasil)

Gente hablando (Espanha)

INSiDE (Nova Zelândia)

Melhor novela



Amor de mãe (Brasil)

Quer o destino (Portugal)

The song of Glory (China)

Wo De Nv Xia Luo Ming Yi (Singapura)

Melhor minissérie ou telefilme

Atlantic Crossing (Noruega)

Des (Reino Unido)

It's okay to not be okay (Coreia do Sul)

Todas as mulheres do mundo (Brasil)