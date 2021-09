Curso de extensão ensina a fotografar de comida a casamento

CB Correio Braziliense

O curso tem início em 28 de setembro e será coordenado pelo fotógrafo Lincoln Iff - (crédito: UPIS/Divulgação)

A UPIS – Faculdades Integradas celebra seus 50 anos com uma novidade: a instituição irá oferecer um curso de extensão em Fotografia. Com início na próxima terça-feira (28/9), as aulas serão ministradas à noite e são destinadas a fotógrafos profissionais e amadores que queiram descobrir novos métodos de produção na área fotográfica e desenvolver habilidades nesse campo.

Criado com o intuito de reforçar habilidades fotográficas e ajudar a alcançar bons resultados no mercado de trabalho, os cursos estão divididos em três módulos (Fotografia Autoral/Fine Art, Gastronomia e Fotojornalismo em casamento) e contam com a coordenação do renomado fotógrafo Lincoln Iff. As aulas também contam com trabalhos dos professores Plínio Ricardo e Fábio Lacerda.

Plinio Ricardo comanda as aulas de Fineart/Fotografia Autoral. Com carga horária de 40 horas, as aulas abordam o processo criativo, a poética visual, fotografia contemporânea, linguagem da cor, linguagem monocromática, impressões, papéis, molduras e processo criativos, além de edições e desenvolvimento de séries fotográficas.

O professor Fábio Lacerda é o responsável pelo módulo de Fotografia gastronômica, objetivos e desafios. Com 30 horas de duração, as aulas de estúdio e seus equipamentos, técnicas de food styling e acessórios fundamentais da iluminação para a fotografia em gastronomia e Prática fotográfica e pós-produção também integram o curso.

Lincoln Iff ministra o curso de Fotojornalismo no casamento e eventos sociais. Equipamentos necessários; ensaios e prévias (pré-produção); pós-produção, design e diagramação integram o módulo de 30 horas.

Para mais informações, consulte o site pos.upis.br