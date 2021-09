Demi Lovato, BTS e mais artistas se apresentam no Global Citizen Live

AF Agência France-Presse

Billie Eilish em Nova York, Elton John em Paris, Demi Lovato em Los Angeles... No sábado (25), durante 24 horas, um grande show global tentará chamar a atenção sobre as ameaças que afetam o planeta, um festival apoiado pela ONG Global Citizen.

Para as apresentações ao vivo, o evento terá Coldplay e Jennifer López em Nova York, Ed Sheeran, Black Eyed Peas em Paris e Adam Lambert em Los Angeles.

Além disso, performances pré-gravadas em Seul, onde estará o grupo BTS, Kylie Minogue e Maneskin (grupo vencedor do Eurovision) em Londres, Andrea Bocelli na região da Toscana italiana, Metallica em Louisville (Estados Unidos) ou Ricky Martin de Las Vegas.

Também serão organizadas apresentações outras cidades, incluindo Madri, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Johannesburgo, Lagos, Sydney ou Mumbai... para preencher todos os fusos horários do globo.

Personalidades como o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle devem comparecer ao show no Central Park em Nova York.

Este "Global Citizen Live" (GCL) foi organizado por Hugh Evans, um australiano conhecido no mundo da filantropia, segundo o jornal New York Times.

A Global Citizen pretende convocar "os governos, grandes empresas e os filantropos para que trabalhem juntos na defesa do planeta e para vencer a pobreza, concentrando-se nas ameaças mais urgentes".

"Diante da urgência climática, a luta contra as desigualdades e a volta à atividade mundial após a covid, precisamos de uma mudança radical em nossos modos de vida, repensar nossa relação com a natureza, assim como nossa forma de produzir e de consumir", afirmou Anne Hidalgo, prefeita de Paris e candidata à presidência da França.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, apoiou a campanha da Global Citizen para denunciar uma "desigualdade flagrante" na vacinação, segundo um comunicado divulgado pelos organizadores do festival.

A Global Citizen organizou em maio a "Vax Live" em Los Angeles para estimular a vacinação contra a covid-19.

Em Paris, o cantor Elton John fará sua apresentação pouco antes de uma cirurgia no quadril que o afastará dos palcos e adiará novamente sua turnê mundial de despedida.

"Participarei no Global Citizen em Paris, não poderia abandonar uma organização de caridade", afirmou recentemente o artista.

"Serão cinco canções, um trabalho físico muito diferente do que exigem as três horas de show a cada noite durante uma turnês, viajando de país em país", completou Sir Elton, de 74 anos.

Ele confirmou que passará por uma operação após a apresentação, visando a retomada de sua turnê em janeiro de 2022 em Nova Orleans.

Os shows devem durar 24 horas, com transmissão para todo mundo na Apple Music, Apple TV App, YouTube yeTwitter, além de canais de televisão de todo o planeta.

