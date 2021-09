Poemas curtos e redes sociais são tema de live do poeta Bruno Ramalho

NM Nahima Maciel

É sobre poesia e versos curtos que o escritor e médico Bruno Ramalho conversa em live no canal da editora Patuá, nesta quinta-feira (23/9), às 20h. O poeta vai falar sobre Uns amores bemóis, livro de poemas lançado este mês.

Bruno Ramalho sempre gostou de escrever poesias curtas. “O livro tudo começa no poema curto, que sempre foi um formato desafiador pra mim, sempre me pareceu muito difícil falar muito em poucas palavras e isso começou a aparecer devagar na minha poesia, não era como escrevia no princípio”, avisa. Durante a pandemia, ele decidiu retomar a poesia e fazer das redes sociais uma aliada. “Com a pandemia veio a necessidade de um novo formato para fazer a poesia”, explica.

Na conta do Instagram (@brunoramalhopoesia), Bruno posta os poemas curtos em forma de card e aproveita para sentir o alcance dos versos. Com versos que podem fazer alusão à cidade, mas também à própria poesia e aos sentuimentos de forma geral, o autor reflete sobre a capacidade de síntese e sobre a própria prática poética. “O Instagram tem essa necessidade, é muito visual e essa questão do post fotográfico acaba exigindo a figura do poema curto”, explica.

A intenção do poeta é mesmo provocar uma leitura e uma reação rápida. “É essa coisa da pessoa bater o olho no card e captar toda a mensagem que você queria passar”, avisa. Uns amores bemóis reúne, principalmente, poemas produzidos durante a pandemia e tem como referência, segundo Bruno, dois autores que considera fundamentais para sua formação: Paulo Leminski e Ferreira Gullar. “Leminski talvez seja nosso grande poeta de poemas curtos, foi um grande gênio”, acredita.

Uns amores bemóis

De Bruno Ramalho, Editora Patuá. R$ 40