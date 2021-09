Ana Maria Braga se desculpa após usar expressão racista: 'Não se repetirá'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Globoplay)

Nesta quinta-feira (23), a apresentadora Ana Maria Braga se retratou após ter usado uma expressão racista no Mais Você desta quarta (22).

Ana pediu desculpas e disse ter “vícios de linguagem” que não são adequados aos dias atuais.

No programa desta quarta-feira, enquanto conversava com o repórter Fabrício Battaglini, que estava ao vivo em uma fazenda de girassóis, a apresentadora afirmou sentir "inveja branca" do colega.

Ana Maria foi criticada nas redes sociais por usar a frase, considerada racista por vincular a cor branca a algo positivo e a preta a algo que faz mal.

No Mais Você desta quinta, ela se retratou. A apresentadora disse que as críticas têm razão e reconheceu que não se deve usar o termo.

“Ontem fiz um comentário sobre inveja. Teve gente, principalmente da comunidade negra, que se sentiu ofendida. Eu li os argumentos na internet e vi que as pessoas têm razão. Pessoas ao longo da vida e que tem RG antigo como eu usam expressões que fizeram parte de um outro momento. Peço desculpas, com isso eu aprendo, é uma oportunidade para que sumam rapidamente esses vícios de linguagem. Não se repetirá”, desculpou-se a apresentadora.