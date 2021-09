Morre a escritora e professora Lucilia Garcez, autora de mais de 20 livros

NM Nahima Maciel

(crédito: Paulo Araujo/Divulgação)

Morreu, na tarde desta quinta-feira (23/9), a escritora e professora Lucília Garcez, aos 71 anos. A autora enfrentava um câncer de pulmão e, há 14 dias, precisou ser internada no Hospital Daher depois de uma sessão de quimioterapia. Complicações em decorrência do tratamento, combinadas com a doença, levaram Lucília para a UTI. O velório está marcado para 14h, na capela 5, do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, desta sexta-feira (24/9). Casada com o cineasta Vladimir Carvalho, Lucília deixa três filhas, Adriana, Fabiana e Cristina, de um casamento anterior, e cinco netos.

Autora de mais de 20 livros, boa parte infantis e sobre literatura, Lucília Garcez era professora aposentada do Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB) e foi coordenadora do Programa de Ensino para Formação Continuada em Início de Escolarização do Ministério da Educação (Praler/MEC). Qualificação e capacitação de professores e incentivo à leitura eram as duas grandes batalhas da autora, que acreditava no poder transformador da leitura e da literatura. Ela também criou, há nove anos, o Clube de Leitura do Lago Norte, a cujas reuniões nunca deixava de comparecer.

Lucília era uma referência para a cena literária da cidade. "Foi uma das melhores pessoas que aqui conheci. Ficamos muito amigas quando passei a frequentar o clube de leitura, por ela coordenado! Lucilia Garcez foi inteligência, generosidade e bem", diz a historiadora Lucilia Neves. "Como professora do curso de Letras da UnB, com sua competência, plantou sementes e contribuiu para formar pessoas de várias gerações. Seus ex-alunos a respeitam e têm enorme carinho por ela! Como escritora não economizou sensibilidade e competência, nos inúmeros livros infantis e infanto-juvenis que deixou como legado."

Lucília também era romancista, autora de Outono, sobre a ditadura militar. Para a escritora Margarida Patriota, a amiga era parte fundamental da cena cultural brasiliense. "Culta como poucos, era também generosa como poucos no passar adiante seu conhecimento. Tinha o dom de explicar conceitos difíceis com clareza e simplicidade. Era indissociável da cena cultural brasiliense. Presença marcante e presença que importava onde quer que os livros estivessem em discussão. Pessoalmente, não conheço quem não gostasse dela", diz.

A jornalista e historiadora de arte Graça Ramos, também autora de livros infantis, lembra que Lucília Garcez era uma teórica importante e uma ativista persistente. "Era teórica e romancista, mas acima de tudo uma ativista. Mulher de fala mansa, de posicionamentos firmes, estava sempre apoiando os movimentos culturais da cidade", conta. Parte do lado teórico está em livros como A escrita e o outro e Técnica de redação - O que é preciso saber para escrever bem.