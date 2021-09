Sindicato dos Artistas nega registro de atriz para Juliette Freire

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Fernando Tomaz)

Juliette Freire está investindo pesado em sua carreira, após lançar seu primeiro EP homônimo, ter embarcado como apresentadora do TVZ, atração de clipes e música do Multishow. A paraibana planeja mais uma empreitada no mundo artístico, mas desta vez, na dramaturgia.



De acordo com as informações da colunista, Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a TV Globo, quer colocar a ex-BBB para fazer uma participação no remake da novela Pantanal e por isso, a contratada da emissora carioca estaria tentando tirar o DRT (Delegacia Regional do Trabalho), o registro profissional para atuar e regulamentado na carteira de trabalho.



O folhetim tem previsão de estreia para 2022, logo após a trama Um lugar ao sol, que vai substituir a reexibição de Império a partir de novembro deste ano. Neto de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Luperi é o autor do remake.



Entretanto, o Sindicato dos Artistas negou o processo de Juliette. O DRT é necessário para que o ator/atriz possa trabalhar profissionalmente em espetáculos, produtoras de cinemas e emissoras de TV.



Em entrevista para a coluna, Hugo Gross, presidente da associação, justificou a decisão e explicou que a documentação não foi liberada porque Juliette ainda não tem trabalhos suficientes que comprovem sua atuação como atriz. Portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT.

“A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz, portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT”, explicou o profissional.