Sessão da tarde transmite Alice através do espelho nesta sexta (24/9)

Após retornar do País das Maravilhas, Alice realiza uma longa viagem ao redor do mundo. Em seu retorno, encontra sua mãe e descobre que seu ex-noivo, Hamish Ascot, assumiu as empresas de seu pai. Ao discutir o assunto com sua mãe, a jovem percebe a presença de Absolem (a borboleta), e ao segui-lo encontra um espelho mágico que a leva ao País das Maravilhas. Alice recebe a missão de ajudar seu amigo, Chapeleiro Maluco, que está correndo risco de morte.



Para salvar Chapeleiro, a jovem conversa com o Tempo, para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino de seu amigo. Essa é a trama de ‘Alice Através do Espelho', filme exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (24/9).



