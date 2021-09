Iguatemi Brasília exibe filmes em cabines para até seis pessoas por sessão

CB Correio Braziliense

Entre 26 de setembro e 3 de outubro, O Iguatemi Brasília, em parceria com o Cinemark, promoverá o Cine Vista, formato que permite assistir a obras de sucesso do cinema em cabines.



São oito cápsulas, com capacidade para até seis pessoas em cada uma. Os pequenos grupos podem assistir a programação em poltronas confortáveis e reclináveis. O teto transparente completa o charme e ineditismo do projeto.

A outra grande inovação fica por conta de um menu desenvolvido especialmente para os clientes pelo restaurante Piselli. Também será oferecido o serviço de bomboniere do Cinemark para compra de pipocas e refrigerantes no local. Os produtos podem ser adquiridos no dia do filme por meio de QRCode disponível em cada cápsula.

Os ingressos custam R$ 390 mais taxas e são vendidos por cabine, e podem ser adquiridos pelo site da Ingresse. O Iguatemi Brasília mantém os rígidos protocolos de proteção e segurança estabelecidos para operações de cinema. Ao final de cada sessão, os espaços serão devidamente higienizados.

A gerente de marketing do Iguatemi Brasília, Luciana Pondé Fonseca explica que a intenção do projeto vai além de apenas trazer filmes ao público brasiliense. “É um projeto inédito, onde conseguimos criar uma experiência única que o público pudesse se reunir em um cenário diferente dos cinemas convencionais e dos drive-in. O formato garante a privacidade e a segurança de cada grupo”, conta Luciana, em nota.

Confira a programação:

26/09 – Domingo

18h30 – Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

20h30 - Once Upon a Time in Hollywood



27/09 – Segunda-feira

18h30 – Transformers – The Last Knight

21h45 - The Shape of Water

28/09 – Terça-feira

18h30 - Wonder Woman 84

21h45 - Clube de Compras Dallas

29/09– Quarta-feira

18h30 – Jumanji – The Next Level

21h15 - Acquaman

30/09 – Quinta-feira

18h45 - A Garota Desconhecida

21h00 - The Witchers 2020

01/10 – Sexta-feira

18h30 - Trolls 2

20h45 - Joker

02/10 – Sábado

18h30 - Frozen

21h00 - A Star is Born



03/10 – Domingo

18h30 - Ratatouille

21h00 - Pulp Fiction