Cine Cultura do Liberty Mall retoma programação após 18 meses fechado

RL Renan Lisboa*

Salas do Liberty Mall voltam a funcionar depois de um ano e meio fechadas por causa da pandemia - (crédito: Carlos Moura/CB/D.A Press)

Depois de 18 meses fechado, em razão da pandemia do coronavírus, o Cine Cultura Liberty Mall, referência em termos de programação cinematográfica em Brasília, reabriu as portas para o público, desde quinta-feira.



O cinema retorna com a mesma linha de programação, valorizando os lançamentos, o cinema brasileiro e filmes de festivais internacionais, “especialmente oriundos dos festivais de Cannes, Veneza e Berlim, além dos premiados anualmente no Oscar. O cinema brasileiro também continuará tendo espaço de destaque na programação”, informa Vera Corralero, diretora de operação do Cine Cultura. “Cuidamos sempre de ter filmes inéditos, do segmento do ‘cinema de arte’, sem exceção, com os melhores filmes”, conclui.



Segundo Vera, o cinema adotará todas as medidas sanitárias e de prevenção para garantir a proteção de funcionários e frequentadores do local. Ela garante, também, medidas de higienização das poltronas após cada sessão, álcool em gel para os clientes e distanciamento entre o público com bloqueio de poltronas.

“Serão disponibilizadas apenas quarenta por cento da lotação das salas, conforme prevê a legislação em vigor, e só será permitido o acesso de clientes e trabalhadores usando máscara”, afirma a diretora.

Devido às medidas sanitárias adotadas pelo cinema, também haverá mudança no horário de funcionamento do cinema. “Em vez de quatro sessões diárias por sala, diminuímos para três, para se ter o tempo adequado de higienização das poltronas com álcool ao final de cada exibição”, comenta Vera Corralero.



A direção do cinema destaca que, cada cliente que participou da campanha De volta para o futuro, que consistiu na venda antecipada de pacotes de ingressos enquanto o cinema estava fechado, poderá retirar os ingressos na bilheteria e usar em qualquer dia, sessão e horário.

De acordo com Vera, a campanha vendeu antecipadamente 6.035 ingressos, o que auxiliou no pagamento das despesas e garantiu o emprego de funcionários e colaboradores. “Graças a esse apoio, podemos manter os empregos de toda a nossa equipe”, concluiu.



Fundado em janeiro de 2012, o Cine Cultura Liberty Mall se consolidou como uma referência no cinema de Brasília, atraindo cinéfilos, jornalistas, intelectuais, professores e estudantes. Com a proposta de oferecer uma programação de alta qualidade, o cinema recebeu por três anos consecutivos o prêmio de melhor programação cinematográfica de Brasília, pela extinta revista Veja Brasília.



Além da programação normal, o cinema também abriga importantes festivais e mostras voltadas para a sétima arte, como o BIFF — Brasília International Film Festival e o Festival Varilux de Cinema Francês. Geraldine Chaplin, a francesa Anna Karina, o argentino Luiz Puenzo, e os brasileiros Luiz Carlos Barreto, Alice Braga e Daniel Oliveira estão entre os grandes nomes do cinema brasileiro e internacional que já marcaram presença no Cine Cultura em eventos e debates com o público. A dona do barato, Meu nome é Bagdá, Aranha e No ritmo do coração são alguns dos filmes previstos na programação de reabertura do cinema.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @cine_cultura_liberty_mall ou pelo telefone 61 3326-1399.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco