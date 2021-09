Amazon Prime lança dois filmes sobre a história de Suzane von Richthofen

PG Pedro Grigori

(crédito: Divulgação)

Os aguardados filmes sobre um dos crimes mais famosos do Brasil acabaram de ser lançados exclusivamente no Amazon Prime Vídeo. A menina que matou os pais e O menino que matou meus pais contam diferentes versões do caso protagonizado por Suzane von Richthofen.

O papel de Suzane ficou a cargo da atriz e ex-BBB Carla Diaz. Em 2002, Suzane e o namorado, Daniel Cravinhos (interpretado por Leonardo Bittencourt), mataram os pais, Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen.

O caso teve um enorme interesse popular e foi acompanhado de perto por emissoras de TV e jornais. Em julho de 2006, o Tribunal do Júri condenou Suzane e Daniel a 39 anos de prisão.

Os filmes foram dirigidos por Maurício Eça, que teve a ideia de dividir o roteiro em dois para deixar o público decidir em qual versão acreditar. Em A menina que matou os pais a história é contada pelo olhar de Daniel, enquanto O menino que matou meus pais apresenta a visão de Suzane. Originalmente, o projeto seria lançado exclusivamente nos cinemas em 2020, mas devido a pandemia de covid-19 a estratégia de lançamento acabou alterada.



Confira o trailer: