Marieta Severo assume os cabelos brancos para próxima novela das 21h

CB Correio Braziliense

(crédito: João Miguel Junior/ TV Globo)

Nos últimos tempos nos acostumamos a ver Marieta Severo com cabelos escuros, às vezes um pouco clareados como em O outro lado do paraíso (2017). Mas para Um lugar ao sol, próxima novela das 21h, a atriz aparecerá com os cabelos brancos assumidos.

Marieta deixou de pintar o cabelo na pandemia e o visual acabou sendo aproveitado pela personagem Noca, uma senhora de boa índole que resolve voltar aos estudos. Ela é avó de Lara (Andrea Horta), namorada de Christian, um dos gêmeos vividos por Cauã Reymond.

Christian descobre que tem um irmão gêmeo rico, Renato. Quando se conhecem, Renato é assassinado por traficantes que pensam matar Christian. É aí que Christian toma a decisão de ficar no lugar do irmão.