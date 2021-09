Conjunto brasiliense ‘Rock Beats’ inicia turnê nacional em Belo Horizonte

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Cavalcante/Divulgação)

Nesta sexta-feira (24/9), grupo brasiliense Rock Beats desembarca em Belo Horizonte para o primeiro show da turnê nacional que irá percorrer as principais cidades do Brasil. Pela primeira vez na capital mineira, o grupo se apresenta no Teatro Sesiminas BH, às 21h. O show marca também o retorno da banda aos palcos de forma presencial desde o início do isolamento social causado pela pandemia, em 2020.

Formado por Daniela Firme (voz), Bruno Albuquerque (guitarra), Alexandre Macarra (contrabaixo) e Kaká Barros (bateria), o grupo conta com 16 anos de carreira e mais de 2800 shows realizados. Desde 2005, abanda abriu shows para grandes nomes da música nacional, como Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão, Capital Inicial e artistas como Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawaii), Preta Gil, Paulo Ricardo (rpm) e Nasi (Ira!).

A banda apresentará o show Especial acústico e contará com clássicos do rock nacional e internacional como: Bon Jovi, Coldplay, Engenheiros do Hawaii, Raimundos, Capital, Audioslave, Van Halen, Greta Van Fleet, Elvis, Paralamas, Beathes, AC/DC, Aerosmith, Rolling Stones, músicas autorais e muito mais.

Desde o início da pandemia, o grupo tem apostado bastante no trabalho autoral, misturando composições da cantora Daniela Firme, finalista do Prêmio Profissionais da Música 2019 na categoria “melhor cantora” e semifinalista na categoria “melhor intérprete de rock”, e releitura de clássicos. Os músicos têm investido também na promoção do seu trabalho em lives pelo YouTube. Em mais de 25 transmissões, foram mais de 18 milhões de visualizações na plataforma no período de um ano.