Compositores lançam CD com músicas sobre o rio São Francisco

Em 2 de outubro, os músicos Targino Gondim, Nilton Freitas e Roberto Malvezz (Gogo) fazem live de lançamento do projeto Belo Chico, em comemoração do aniversário da descoberta do Rio São Francisco pelos colonizadores. O encontro on-line será transmitido pelo canal TV da Irpaa (Instituto Regional da Pequena Agropecuária) no YouTube, a partir das 19h.

O projeto consiste em um CD didático com canções sobre o rio que será distribuído nas escolas ribeirinhas. As músicas do CD são intercaladas com comentários sobre a preservação do São Francisco.

A live será gravada a partir da Barca Nina, uma das flutuadoras mais antigas do rio, entre as cidades de Juazeiro (BA), terra natal dos compositores, e Petrolina (PE).

2 de outubro, às 19h, pelo YouTube e canal de TV do Irpaa