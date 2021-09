Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

Carrego seu coração comigo

Eu o carrego no meu coração

Nunca estou sem ele

Onde eu for, você vai, minha querida

Não temo o destino

Você é meu destino, meu doce

Não quero o mundo pois, beleza

Você é meu mundo, minha verdade

Eis o segredo que ninguém sabe

Aqui está a raiz da raiz

O broto do broto

E o céu do céu

De uma árvore chamada vida

Que cresce mais do que a alma pode esperar

Ou a mente pode esconder

E esse é o prodígio

Que mantém as estrelas a distância

Carrego seu coração comigo

Eu o carrego no meu coração

E. E. Cummings