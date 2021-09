Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (25/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Quando avançar ou recuar?



Data estelar: Marte e Saturno em trígono; Lua Vazia das 10h10 até 21h37.



Terás muita vontade de tudo hoje, mas se quiseres agir com sabedoria, terás também de te perguntar se seria agora a hora mais propícia para fazer valer tua vontade, ou se, por ventura, não seria melhor esperar por um momento melhor para isso. É verdade que, como descreve o poeta, não há caminho, porque se faz o caminho ao andar, ou dito de outra forma, quando a vontade é posta em prática, as circunstâncias se organizam em torno dessa. Porém, nem todo momento é de forçar nossa vontade, pelo contrário, há horas, como parece ser a atual, em que seria melhor tomar uma distância prudente para avaliar se agora seria o momento de agir. Uma coisa é certa, num dia como hoje é impossível saber a resposta antecipadamente, tu terás de ir avaliando minuto a minuto, para decidir quando avançar e quando recuar.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há coisas que podem ser conquistadas com o uso da força de vontade imposta sobre as circunstâncias, mas há também assuntos que, se encarados com o mesmo repertório, produziriam rejeição e resistência. Observe melhor.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Suas ações podem não ser bem recebidas, mas se você se orientar pelo suprimento de necessidades urgentes e importantes, essa situação será contornada com facilidade. De outra maneira, as discórdias aumentarão.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ressentimentos são sentimentos originais que não foram expressos na hora em que surgiram. Procure não levar nenhum desaforo para casa, porém, cuide também para que a expressão de seus sentimentos não seja ofensiva.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando as pessoas resistem a entender algo que é essencial para seguir em frente, chega a hora em que isso precisa ser discutido com mais firmeza, mesmo que provoque um momento de briga. O esclarecimento é urgente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há coisas que se resolvem devagar, com muito cuidado, mas há outras que requerem atitudes firmes e urgentes de sua parte, mesmo que o impacto que causarem seja bastante polêmico. Agora é hora de tomar o destino em suas mãos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto mais alto e longe voar sua imaginação, mais responsabilidades você terá de assumir aqui na Terra, para evitar que esses voos terminem em frustração. Céu e terra precisam dançar em sincronia.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite querer agradar todo mundo, porque este não é um momento propício em que sua alma poderia jogar para a plateia e se dar bem com isso. Há coisas que precisam ser esclarecidas, e isso desagrada muita gente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Que as pessoas recebam bem ou mal o que você lhes apresenta é algo que, neste momento, não está sob seu controle. Mesmo assim, é preciso continuar em frente, porque as circunstâncias precisam ser superadas.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Cuide bem de tudo que lhe dizer respeito, e não exija de ninguém o que, sabidamente, essa pessoa não poderia oferecer. Tudo isso é algo óbvio e de bom senso, mas não custa lembrar, para atualizar a lucidez.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você não precisa atropelar nada nem ninguém para fazer o que deseja, porque neste momento as circunstâncias lhe são favoráveis e não há nenhum senso de urgência pressionando. A urgência surge da ansiedade.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Atitudes firmes se fazem necessárias para colocar ordem nos assuntos relacionados às pessoas que são mais próximas de você. Sua alma é generosa e, de vez em quando, isso é tomado como permissividade. E não é assim.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nem tudo que precisa ser feito é do seu gosto, mas precisa ser feito assim mesmo. Seria melhor aceitar a inevitabilidade de certas ações, para não gastar tempo nem vitalidade brigando contra o destino, que sempre vence.