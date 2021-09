Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (27/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Não temas o Mercúrio retrógrado



Data estelar: Mercúrio inicia retrogradação; Lua míngua em Gêmeos.



Mercúrio retrograda quando se aproxima da Terra, portanto, não há nenhum decréscimo de sua atividade objetiva ou subjetiva, muito pelo contrário. O problema é todo nosso, que não estamos habituados a perceber a realidade com lucidez, sempre querendo ajustar o que acontece às nossas narrativas limitadas. Então, quando a atividade de Mercúrio aumenta, pela sua proximidade à Terra no momento da retrogradação, nós por aqui nos deparamos com a limitada extensão de nosso entendimento da realidade, e ficamos confusos. Até aí, tudo certo, o problema consiste em que, em vez de aproveitar o ensejo e nos elevar, e ser mais lúcidos, insistimos em nossas narrativas, mesmo que essas deem sinais de desgaste e não se apliquem ao que acontece. Enfim, não temas a retrogradação de Mercúrio, mas teme, sim, teu apego à ignorância.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As cobranças são legítimas, porque há muitos interesses envolvidos, e cada pessoa tem de fazer valer a parte que lhe toca. Esta é a hora em que as cobranças surgem e será melhor as administrar com sabedoria.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muitas coisas serão ditas nas próximas semanas que são distantes da verdade, e que complicam seu caminho. Porém, chegou a hora de enfrentar as inverdades e colocar sobre a mesa suas argumentações finais. Em frente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria tudo muito divertido, não houvesse uma tragédia planetária em andamento. Seria divertido, porque as pessoas são criativas e interessantes. Porém, a tragédia consiste em não haver consciência do que acontece.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria melhor se tudo fosse como sua alma gostaria, mas acontece que há outras almas envolvidas e elas têm visões muito distintas da sua, e isso embola o meio do campo. Não importa, chegará o momento do acordo também.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo que você precisa dizer há de ser estudado com muita cautela, para que quando chegar a hora de colocar as verdades sobre a mesa isso não se transforme num tiro saindo pela culatra. Há hora certa para tudo, não é?



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada é completamente seguro quando o jogo em andamento inclui pessoas e interesses. As pessoas são imprevisíveis, porque elas têm vida própria e tomam iniciativas disparatadas. Por isso, nada é totalmente seguro.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sua alma está doida para sair tomando iniciativas firmes e atitudes definitivas, porém, o cenário não comporta ainda esse tipo de movimento, e seria sábio de sua parte considerar essa situação com sabedoria.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Considere com carinho suas dúvidas e dilemas, porque se você se apressar a resolver esse estado mental, muito provavelmente acabará tomando decisões precipitadas e imaturas. Pensar faz bem, use o tempo para isso.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas não são mais as mesmas, porém, essa afirmação se aplica também a você, que é uma pessoa como todas as outras. O mundo mudou e todas as pessoas foram afetadas por isso. É hora de começar a se adaptar.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Uma casinha para frente, muitas outras para trás. É um jogo de idas e vindas esse que sua alma está jogando, sem, talvez, saber que faz parte desse jogo. Pois bem, é hora de você se tornar mais consciente do jogo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Reveja tudo que você tinha vontade de fazer, mas que encontrou obstáculos e demoras. Aproveite as aparentes contrariedades para reconsiderar seus planos e estratégias e, depois, voltar à ação com ânimo renovado.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Amarrar as pontas soltas é um exercício árduo, porém, imprescindível, porque se você pretende mesmo entrar num caminho de prosperidade, esse não seria viável com sua alma carregando o peso do passado.