Michelle Abrantes lança, nesta segunda (27/9), 0 single "Sobre a Rocha"

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafaela Camelo)

A cantora e compositora católica Michelle Abrantes lança nesta segunda-feira (27/9), seu mais novo single, Sobre a rocha, parceria do compositor Eder Taveira. A música, segundo a artista, tem como inspiração Papa Francisco e sua pró-iniciativa ao ano da família. “Essa canção nos ajuda a refletir e recomeçar em família ”, diz. Com bom humor, Michelle continua: “Família não é perfeita! Às vezes é babado e confusão! Mas, com certeza, é nossa essência e lugar de aconchego. Dando a vida um pelo outro, respeitando as individualidades de cada um! Família é um lugar sagrado, um rastro de amor como diz o Papa na carta Amoris Laetitia”.

O lançamento do single será na Catedral, neste domingo (26/9), no evento Famílias sobre a Rocha, que é gratuito (com limitação presencial de pessoas) e tem início às 14h. O evento conta com a participação de outros nomes como Francimar Costa, Adair Soares e Huanda Silva, e será transmitido pelas mídias da Catedral de Brasília e pela rádio Canção Nova Brasília.

Michelle conta sobre seu momento de carreira e a promessa de novos lançamentos: “Me vejo em um estado de crescimento. Ganhei o troféu Louvemos em 2020 como cantora solo do ano e isso, dentro do cenário católico musical, me deu muita visibilidade nacional. Além disso, é uma honra para mim ter o feat com Fátima de Souza, que é uma cantora muito consolidada e respeitada ”. “Até o fim de novembro, lançaremos outro single bem especial e, ano que vem, temos planos para um EP sensacional!”, diz. Michelle Abrantes está disponível nas principais plataformas musicais.