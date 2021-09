Após 50 anos, Helô Pinheiro surpreende web com novo corte de cabelo

VO Victória Olímpio

(crédito: Helô Pinheiro/Instagram/Reprodução)

A ex-modelo e apresentadora Helô Pinheiro surpreendeu a todos após aparecer com um novo visual. Nas redes sociais, a eterna garota de Ipanema surgiu com um novo corte de cabelo após meio século usando o mesmo estilo: "Depois de 50 anos resolvi cortar o cabelo curto".

Em entrevista à revista Quem, Helô falou sobre o motivo de passar tantos anos sem mexer no visual: "Não mudava o cabelo há 50 anos porque era uma marca registrada tê-lo liso e comprido até abaixo dos seios. Acho que não mudava porque estava presa ao passado onde me sentia como Sansão, com força (risos)".

"Quando começou a cortar me deu um aperto no coração, mas a Tici (Ticiane Pinheiro, filha de Helô) nos incentivava dizendo, 'vai ficar linda!'. E fui na onda que não era da praia de Ipanema, mas era da minha filha que sei que torce por mim. Mas me emocionei", contou.