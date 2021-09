Festa de Ludmilla causa confusão em condomínio de luxo no Rio de Janeiro

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Na manhã desta segunda-feira (27/09), a colunista Fábia Oliveira, O Dia, noticiou em primeira mão a confusão que ocorreu neste último final de semana no condomínio da cantora Ludmilla , devido a uma festa dada pela artista.

O condomínio de luxo, que fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ficou indignado com a falta de responsabilidade da artista. Um dos convidados chegou a pegar uma bicicleta do vizinho para andar e a quebrou, causando revolta nos condôminos. A coluna revelou que até boletim de ocorrência o vizinho prejudicado pretende realizar.

"Temos provas mais do que suficiente do que aconteceu aqui no condomínio. Em um dos vídeos aparece até os convidados da festa sobre a bicicleta da minha esposa. Detesto esse tipo de coisa, mas infelizmente terei que ir à delegacia comunicar, porque ninguém da casa, seja a pessoa que está alugando ou o responsável, veio até mim pedir desculpas e se oferecer para consertar a bicicleta, então terei que ir à delegacia" , desabafou o vizinho através de um áudio enviado à coluna.

"Mas eu acho muito importante que cada morador se doasse por 10 minutos para que fosse até a portaria e fizesse um comunicado pedindo uma satisfação sobre o ocorrido e a partir disso a gente voltar a ter segurança e tranquilidade no nosso vizinho", complementou o vizinho.

O portal recebeu uma foto da casa de Ludmilla, onde podemos ver uma lona cobrindo o ambiente. Através das publicações feitas pelos convidados, a coluna de Fábia pôde averiguar a bicicleta do vizinho sendo usada sem autorização e o interior da festa, batizada como "Fervo da Lud".





Procurada pela coluna, a assessoria de Lud informou que: "Foi uma festa surpresa organizada pelos seus amigos em uma casa alugada. A casa não é dela, nem de nenhum de seus amigos, ela foi apenas convidada" , afirma.