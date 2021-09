Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

Pau-terra

Na estufa futura a última árvore do cerrado.

O abrigo do vidro furta-cor inutilmente translúcido.

Vespertina a auréola da última árvore do cerrado.

Extremo e assassino o vento do fim do mundo.

As três flores púrpura da última árvore do cerrado.

Cor de crianças e luto para coisas inexistentes.

O vento do fim do mundo faísca pedras incendiárias

e não decepa a última árvore do cerrado

mas a atmosfera plange a alienação total dos profetas.

Alexandre Pilati