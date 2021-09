A Fazenda: Bil fala sobre preconceito sofrido por ser bonito

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Globoplay)

Participando de seu terceiro reality show em menos de um ano, Bil Araújo tem tentado se destacar entre os peões em A Fazenda 13 . E algumas falas do modelo acabam chamando atenção, como o que ele disse para Erika Schneider nesta segunda-feira (27/09).



Em conversa com a Fazendeira, Arcrebiano comentou com a ex-bailarina do Domingão do Faustão sobre o preconceito sofrido por conta de sua beleza: "Você já é linda. A galera que já é bonita, já sofre preconceito. Como a Marina (Ferrari) já sofreu. Lembra?", disse o peão.

Logo depois, Bil disse que se sente julgado por algumas pessoas. Segundo ele, alguns rótulos lhe são atribuídos por conta de sua aparência: "as pessoas podem te julgar só porque você é bonita. Como me julgam. Colocam padrão em mim de macho escroto, 'retardado', porque a galera não sabe da minha história", desabafou.

O próprio perfil de Bil no Twitter entrou na brincadeira: 'Bil Araújo, o bonito', escreveram os adm's do modelo.