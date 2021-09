Internautas repercutem suposta desistência de Xuxa no RuPaul's Drag Race

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Após os burburinhos de que Xuxa Meneghel voltará para a televisão como apresentadora da versão brasileira de RuPaul's Drag Race , ter pego os fãs do reality show de drag queens de surpresa.

A eterna rainha dos baixinhos, recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais sobre a falta de representatividade na escolha, já que a artista não é drag queen e não faz parte da comunidade LGBTQIA%2b . Entretanto, outros comemoraram e elogiaram a escolha de Xuxa para apresentar a atração.

Acontece que, a drag queen Paulette Pink , amiga próxima da comunicadora , revelou no Instagram que Meneghel desistiu de apresentar o programa que tem como objetivo apresentar a cultura e o universo drag para o público.



O vídeo foi publicado na última sexta-feira (24/09), mas somente nesta segunda-feira (27/09), a publicação repercutiu na web.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulette Pink (@paulettepinkdrag)





“Depois da repercussão negativa que a Xuxa colheu por ser indicada a apresentar o Drag Race Brasil, ela ficou muito chateada com a classe LGBT e decidiu desistir de assinar o contrato. Você não acham que deve ser muito difícil essa rejeição depois de anos levantando a bandeira para a classe LGBT?”, questionou Paulette .De acordo com as informações do portal NaTelinha , Xuxa teria sido aprovada pelo próprio criador da atração, RuPaul , conhecido como Mãe das drags, que é ator, cantor, autor, modelo e drag queen.

O programa só deveria estrear em 2022 , inicialmente no canal Multishow , no entanto, teria chances de ir para a televisão aberta. Até o fechamento desta matéria, a mãe de Sasha ainda não se pronunciou sobre a desistência do projeto.





Confira, abaixo, algumas reações dos internautas do Twitter :

