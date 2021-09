Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (28/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Vira o jogo



Data estelar: Lua Vazia até 10h35 horário de Brasília, quando ingressa em Câncer e atinge o quarto minguante.



Se a realidade não se ajusta aos teus sonhos e te castiga com limitações, pior para ela! Vira o jogo, te ergue sobre tua força de vontade e te deixa tomar por um espírito sarcástico, desprezando tudo que te diminua. Decreta férias aos teus tormentos, pois, se tanto os aprecias, que não consegues viver sem eles, não te preocupes, mesmo os mandando passear eles não te perderão de vista, estarão sempre por aí, disponíveis para te atormentar de novo, já que fizeste deles teu âmbito mais familiar. Tenho algo para te dizer, no entanto, essa condição não é digna de tua humanidade, e tuas visões de regozijo o comprovam, no íntimo tu sabes que nasceste para mais, pois, se assim não fosse, nem sequer os tormentos existiriam, porque tua alma não se sentiria exilada.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Observe os acontecimentos com realismo, para tirar conclusões honestas e, assim, poder tomar as melhores atitudes possíveis para lidar com cada caso em andamento. O realismo é imprescindível, nada deve ser romanceado.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que tudo seja como sua alma gostaria seria necessário mudar tudo completamente, porque a realidade continua resistindo ao apelo de seus ideais, se processando como ela é, e não como você gostaria que fosse.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A realização dos ideais não é algo que você deva deixar ao acaso, sonhando com um golpe de sorte. Seria muito bom se pudesse ser assim, mas as probabilidades são pequenas demais para serem consideradas. Agora é com você.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O que você precisa fazer, diante das circunstâncias, não é algo que tornará sua alma mais popular, muito pelo contrário. Porém, a necessidade é a mãe do destino, e seria melhor você se ater a essa realidade.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O destino não é um lugar ou situação à qual sua alma chegue e a partir daí não tenha mais nada a fazer, porque se realizou. O destino é um caminho que não tem começo nem fim, ele é construído sobre a marcha, sobre o andar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Teoricamente, o bem-estar geral seria seu bem-estar particular também, mas isso só se aplica aos casos em que você se rodeie das pessoas que aprecia e com as quais se sinta bem. Do contrário, bem, seria o contrário.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que você não tenha certeza de quais são as prioridades em que sua alma deva se focar, mesmo assim procure se organizar de tal forma que suas atividades sejam orientadas por uma escala de valores. Isso ajudará.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Você tem ao seu favor o poder da imaginação, que é limitado, porque não dá resultados imediatos, porém, forte o suficiente para fazer com que sua alma levite acima dos perrengues e circunstâncias adversas. Em frente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A vontade de chutar o balde não é condizente com tudo que está em jogo, porque seria uma atitude autodestrutiva. Há muita coisa que precisa mudar, mas para isso você precisa se adequar a um processo lento.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seria tudo mais fácil se você não tivesse de dar explicações a ninguém, mas esse seria um cenário irreal, apesar de parecer ideal. As pessoas servem de referências para você retificar erros e enfatizar acertos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Realizar seus ideais não seria algo que resultasse de imaginar mundos e fundos com luxo de detalhes. Essa parte é importante, porém, se você não se dedicar a, no dia a dia, fazer a sua parte, nada demais aconteceria.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cumprir suas obrigações não há de ser, necessariamente, um exercício sofrido, pois, se assim for, isso indica que, anteriormente, você se embrenhou em caminhos muito distantes do regozijo que sua alma precisa.