Livro de contos fala sobre o sonho sob diferenças visões

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

O sonho é o tema do livro Sonhos cariocas, lançado recentemente pelo jornalista Ed Wanderley e disponível para compra no site da Amazon como e-book e como livro físico. A obra reúne nove contos que mostram várias visões sobre o sonho -- sempre com muito humor e leveza.

"Todos os contos do livro foram concebidos na pandemia e o projeto nasceu, literalmente, a partir de um sonho que tive nesse período. Nele, nove histórias misturam as diferentes conotações da palavra sonho, desde o almejar e da manifestação do sono REM até o doce de padaria, trabalhando cada história em um gênero (comédia, ficção científica, drama etc) que desafia o limite tradicional da realidade”, afirma Ed Wanderley, em material de divulgação da obra.

Embora Ed seja pernambucano e more em São Paulo, foi o Rio de Janeiro o estado escolhido para ambientar Sonhos cariocas. O autor explica que não foi por acaso: "No Brasil, a equivalência seria a vocação prática do trabalho que São Paulo inspira e o espírito bon vivant carioca, evocado por poetas e compositores. Busca-se trabalho e sucesso no Rio, mas a inspiração é a do aproveitar a vida e as belezas naturais; por isso, acho que não há nada mais sonhador e brasileiro que o espírito carioca."