Amazon lança coleção Leituras Rápidas, com 13 escritores brasileiros

(crédito: Unsplash)

A Amazon lançou, nesta segunda-feira (27/9), a coleção Leituras rápidas, formada por textos curtos de ficção e não ficção escritores por autores brasileiros contemporâneos. No total, 13 escritores participam so projeto, que abrange de nomes que vão da música às finanças.

Entre os autores, estão o cantor e escritor Gabriel O Pensador e as autoras Nana Pouvolih, Mel Duartee Tatiana Amaral. Uma vez por mês, os autores irão lançar contos ou crônicas que contenham temas como negócios, viagens, e esportes, além de romance e poesia.

As obras serão em forma de e-book e estarão disponíveis para assinantes do Amazon Prime e Kindle Unlimited, mas os demais consumidores não assinantes poderão adquirir as obras de forma individual por R$ 5,99 cada.

Textos inéditos que estarão disponíveis para leitura:

- Se saudade matasse…, por Gabriel O Pensador

- Fragmentos nômades, por Henry Bugalho

- Para investir é preciso se vestir, por Guia Suno

- Guia para navegar em águas incertas (Como investir quando as ações caem Livro 1), por Nord Research

- Apaixonados por TV: Como as séries mudaram minha vida, por Luni5

- Oito dias na Coreia do Norte - Vol. 1: Os bastidores de um jornalista em viagem pelo país mais fechado do mundo, por Tiago Maranhão

- Esperança, por Nana Pauvolih

- Jasmim, por Monica Cristina

- Vizinhos com benefícios, por Jessica Macedo

- Enquanto ela dormia: Série Terra Santa, por Tatiana Amaral

- Tudo o Que Dói: Parte 1 – O cordão umbilical, por Igor Marcondes

- O ponto de vista da cadeira amarela, por Mel Duarte

- Diário de memórias: o que começa na última folha, por Luz Ribeiro

Clique no link para acessar as obras.