Internautas criticam o Grammy Latino por falta de indicações para mulheres

PG Pedro Grigori

(crédito: Latin Music Week/Billboard)

O Grammy Latino divulgou na manhã desta terça-feira (28/9) os indicados para a 22ª edição da principal premiação da música latina. Mas a lista não agradou a todos. Pelas redes sociais, internautas destacaram o baixo número de mulheres entre os indicados e subiram a hashtag #SinMujeresNoHayLatinGrammy no Twitter.

Cantoras de sucesso no mercado latino, como Kali Uchis, Natti Natasha, Becky G e a brasileira Anitta não receberam uma indicação sequer. Karol G, uma das artistas latinas de maior sucesso na atualidade, recebeu apenas uma nomeação, para “Best Reggaeton Performance” por Bichota.

Os mais indicados da edição foram todos homens. O colombiano Camilo recebeu 10 nomeações, o dominicano Juan Luis Guerra 6, o rapper espanhol C. Tangana 5 e o porto-riquenho Bad Bunny levou 4 indicações.

A cantora colombiana-americana Kali Uchis comentou sobre a falta de indicações. Ela é dona de um dos principais hits do mercado latino em 2021, a faixa Telepatía, que acumula mais de 650 milhões de reproduções apenas no Spotify e Youtube. “Que Deus seja o único que me julgue, porque por verdadeiras ‘críticas’ eu continuarei esperando sentada”, tuitou.

q sea Dios el único que me juzgue porque verdaderas “críticas” aun sigo esperándolas sentadita . — KALI UCHIS (@KALIUCHIS) September 28, 2021

Entre os brasileiros, as principais críticas foram relacionadas à falta de indicações para Anitta, que lançou no período de elegibilidade o hit Me Gusta, com participação da rapper Cardi B.

Confira a repercussão:

Karol G: 1

Anitta: 0

Natti Natasha: 0

Becky G: 0

TINI: 0

Kali Uchis: 0

Selena Gomez: 1



E sim temos homens europeus indicados, mas a Rosalia foi ignorada.



MACHISMO foi impresso na cara de todos infelizmente. #SinMujeresNoHayLatinGrammy — Anitta Internacional (@AnittaExterior_) September 28, 2021

el makinon, telepatía, ram pam pam e me gusta foram os maiores e melhores singles latinos femininos do ano, e foram simplesmente deixados de lado, mas quem perdeu não foi elas, e sim o latin grammy que não vai ter a audiência dos fãs delas #LatinGRAMMY #SinMujeresNoHayLatinGrammy pic.twitter.com/qt43StGTLL — s (@manunittar) September 28, 2021

pior que não podem nem se pronunciar pq aí que vão ser boicotadas mesmo #SINMUJERESNOHAYLATINGRAMMY pic.twitter.com/3U5bUo0HHE — patrick (@boyfromssa) September 28, 2021

O Grammy latino tá pior q o próprio Grammy meu Deus do céu!!

A Karol G entregou tudo no álbum novo dela a Natti quase parindo fez apresentação ao vivo e super assistida a Anitta jogando o Brasil no mundo

Que papelão meu deus do céu viu #SinMujeresNoHayLatinGrammy — ysaodeia (@doradesventura) September 28, 2021

Kali Uchis que entregou um dos maiores hits latino do ano senão o maior com ‘telepatía’ e recebeu um total de 0 nomeações #SinMujeresNoHayLatinGrammy — itaécio filho (@itaeciofilho_) September 28, 2021

O Grammy Latino não comentou a situação.