Público irá escolher os finalistas do concurso musical Primeiro, a Poesia

Juliana Valentim é uma das selecionadas para o concurso - (crédito: Instagram/Divulgação)

O concurso musical Primeiro, a Poesia entra em fase eliminatória popular, com quatro candidatos já escolhidos pela produção: Kirá; Juliana Valentim e Vanessa Pinheiro; Khalil Prometheu; Danú Gontijo.

Agora o público irá votar nos outros quatro candidatos que irão completar o álbum de oito artistas/compositores do DF que gravarão 16 músicas autorais e inéditas. O Concurso avaliará apenas a poesia, sem conhecer a canção, que será revelada após a produção e gravação. O prazo para a votação on-line acaba no dia 17 de outubro de 2021 e cada pessoa pode votar em mais de um candidato pelo site www.primeiroapoesia.com.br. Para auxiliar na votação, o público pode visitar os perfis dos candidatos no site do concurso, conhecer cada composição e escolher quais merecem ser gravadas em canções inéditas em um estúdio profissional.

Nesta fase do concurso, os candidatos também vão participar de entrevistas em rádios comunitárias filiadas da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no Distrito Federal (Abraço/DF), realizadora do concurso em várias cidades do Distrito Federal, para falarem das inspirações no processo de composição.

Diante do cenário da pandemia da covid-19, a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no Distrito Federal (Abraço/DF) decidiu incentivar os artistas do Distrito Federal, através do concurso musical Primeiro, a Poesia!. O projeto visa incentivar os artistas com poemas “engavetados” a lançarem seus trabalhos para o público. As dezesseis melhores composições estarão numa coletânea especial de músicas inéditas.

Em breve, o público conhecerá as canções selecionadas, que serão lançadas no site exclusivo do concurso e em diversas plataformas disponíveis, com download gratuito e promovidas em todas as rádios comunitárias filiadas Abraço/DF.

