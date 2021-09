Sessão da Tarde: ‘Divórcio’ é a atração desta quinta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Após a receita do molho de tomate ‘Juno’ ser um grande sucesso nacional, o casal Noeli e Júlio enriquece e, com o tempo, o relacionamento cai na rotina, fazendo com que cada vez mais estejam distantes um do outro. Ao entrarem em um consenso, decidem que é melhor se separarem. O processo de divórcio é cheio de confusões, Júlio e Noeli disputam o melhor advogado para defender o patrimônio. Essa é a trama de Divórcio filme exibido na Sessão da Tarde desta quinta-feira (30/9).



O filme é dirigido por Pedro Amorim e no elenco estão os atores Murilo Benício, Camila Morgado, Gustavo Vaz e Carol Severian.

Confira o trailer: