Concurso de charges vai celebrar os 200 anos de Independência no Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/AFIPEA)

O Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA (AFIPEA), lança o projeto Bicentenário Independência…ou Morte?! O Futuro do Brasil em debate que promove uma série de debates, comemorações e um concursos de charges e de ensaios. As inscrições abertas no início deste mês seguem até 8/10. A programação é aberta a todos e a participação é gratuita.

O concurso de charges propõe a produção de conteúdos que promovam a reflexão crítica e propositiva no público. As charges devem se referir a temas históricos do Brasil, pegando o gancho dos 200 anos de independência. A competição possui premiação para os cinco participantes finais, com valores que variam entre R$ 700 e R$ 3.000.

Para o concurso de ensaios a proposta é a mesma, mas as produções estão restritas a não mais que 2.500 palavras. A competição também possui premiação para os cinco participantes finais, com valores que variam entre R$ 700 e R$ 3.000. A primeira fase eliminatória dos concursos será realizada no Instagram, por meio de uma votação pública. Após as votações, os vencedores da primeira fase serão avaliados pela comissão julgadora que classifica a colocação de cada participante.



Os editais já estão disponíveis e podem ser acessados neste link.