Paulo Veríssimo lança 'Não chora', single sobre depressão silenciosa

LL Lara Leal*

Vivências e amigos inspiraram a canção de Paulo Veríssimo - (crédito: Gabriel Souto)

O cantor e compositor Paulo Veríssimo, lançou nesta última terça-feira (28/9), o single Não chora, que conta a história de uma mulher que sofre de depressão silenciosa. O single foi escrito por Paulo no ano de 2020 e aborda também, a depressão em tempos de pandemia.

"Eu tive contato com vários amigos e conhecidos que estavam passando por isso (depressão), muitos devido à pandemia, alguns já tinham e a pandemia potencializou a doença. É um sinal de alerta e um alento para as pessoas que eu conheço que passam por isso" destaca Paulo.

As vivências de Paulo o inspiraram a compor o single, que representa o mês de combate e prevenção ao suicídio, o setembro amarelo. Paulo gravou Não chora em sua casa, mas a masterização e a mixagem ficaram por conta de Marcos Pagani, do Orbis Studio. A música está disponível nas plataformas de áudio e também no YouTube.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel