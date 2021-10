Tela quente: 'Arranha Céu: Coragem Sem Limite' é exibido nesta segunda (4/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Will Sawyer, veterano de guerra norte-americano e ex-líder de operações de resgate do FBI, é designado a chefe de segurança de arranha-céus, na China. Will é acusado de ter colocado o edifício mais alto e seguro de Hong Kong em chamas. Agora, o ex-agente procura os culpados pelo incêndio, para salvar sua família, que está presa dentro do prédio, e salvar sua reputação. Este é o enredo de Arranha céu: coragem sem limite, filme exibido na Tela quente desta segunda-feira (4/10).



O filme dirigido por Rawson Marshall Thurber, é estrelado por Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber e Hannah Quinlivan.