Dante Ozetti lança álbum em comemoração a 25 anos de parceria com Luiz Tatit

Na véspera de completar 70 anos e quase quatro décadas de carreira, o compositor, violonista e produtor musical Dante Ozzetti lançará pelo selo Circus o disco Abre a cortina. Contando com 10 faixas inéditas, as canções foram composta pelo artista em parceria com o compositor Luiz Tatit. O novo trabalho celebra os 25 anos de parceria entre os dois músicos. O lançamento está previsto para 22 de outubro.

Procurando trabalhar em campos pouco explorados na música nacional, Abre a cortina conta com as participações especiais de Ná Ozzetti (irmã de Dante), Patrícia Bastos, Renato Braz, Lívia Mattos e Lívia Nestrovski, além de instrumentistas de peso, como Fi Maróstica (baixo), Guilherme Held (guitarra), Sérgio Reze (bateria), Fábio Tagliaferri (viola) e Zezinho Pitoco (clarinete). O disco foi gravado sob direção musical do próprio Ozzetti, autor dos arranjos e do violão da obra.

De acordo com os músicos, grande parte das canções do recente trabalho foram compostas durante a pandemia. A parceria já rendeu mais de 40 faixas gravadas, com melodias de Ozzetti e letras do Tatit. Abre a cortina está previsto para ser lançado em 22 de outubro.