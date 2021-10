Outdoors com o número 30 podem ser sinal do retorno de Adele; e tem até no Brasil

PG Pedro Grigori

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um dos retornos mais aguardados do mundo da música pode ocorrer a qualquer momento. Desde a última sexta-feira (3/10), diversos outdoors com o número 30 foram espalhados por regiões centrais de algumas das principais cidades do mundo. E os fãs de música pop apostam que a misteriosa campanha publicitária é de ninguém mais ninguém menos que Adele.

O último álbum da cantora britânica, o 25, foi lançado há quase seis anos. Desde então, Adele entrou em turnê, ganhou mais um Grammy de Álbum do Ano, se divorciou do empresário Simon Konecki e perdeu mais de 40 quilos. E a expectativa é que todas essas mudanças sejam contadas no quarto álbum de estúdio da cantora.

Adele já lançou três álbuns: 19, 21 e 25 — nomeados em relação à idade que a cantora tinha no começo das gravações. Por isso, especula-se que o novo trabalho se chame 30, idade que a britânica tinha quando começou a trabalhar no disco.

Os outdoors que podem indicar o título do novo álbum de Adele já foram avistados em Moscou (Rússia), Berlim (Alemanha), Cidade do México (México), Varsóvia (Polônia), Londres (Inglaterra), Estocolmo (Suécia), Seoul (Coréia do Sul), Nova Iorque (Estados Unidos) e até mesmo no Rio de Janeiro.

O outdoor instalado no Brasil fica na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema.

Veja os outdoors e a reação dos fãs:

Outra visão do outdoor do "30" no Rio de Janeiro! #Adele30 pic.twitter.com/oWIkXlBxCq — Info Adele (@InfoAdeleBrasil) October 2, 2021

Adele vendeu cerca de 35 MILHÕES de álbuns apenas nos Estados Unidos, com o 21 sendo o mais vendido, com 17.3 milhões de cópias, 25 com 12.4 milhões e o 19 com 4.4 milhões, seu DVD ao vivo no Royal Albert Hall vendeu mais de 1.5 milhões de unidades no país #Adele30 pic.twitter.com/n05eKRE0xC — dan 30 IS COMING!!! (@heyyyydannnn) October 1, 2021

O 30 FOI VISTO EM TORONTO, NO CANADÁ. O 30 FINALMENTE CRUZOU O ATLÂNTICO! ADELE IS COMING #Adele30 pic.twitter.com/dVf2TJcL9Q — dan 30 IS COMING!!! (@heyyyydannnn) October 2, 2021