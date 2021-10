A semana em Nos tempos do imperador: Luísa perde o bebê após sangramento

CB Correio Braziliense

A semana vai ser movimentada em Nos tempos do imperador. Está prevista para esta segunda-feira a cena em que a condessa Luísa (Mariana Ximenes) tem um sangramento e perde o filho que esperava do imperador Dom Pedro II (Selton Mello).

Ao sentir-se mal e notar um sangramento, Luísa procura ajuda de Pilar (Gabriela Medvedovski), que salva a vida da nobre, mas não a da criança. Luísa contará com o apoio de Justina (Cinara Leal) para enfrentar o momento.

Luísa acaba confessando a Pilar que é amante de Dom Pedro e a médica deduz que foi alvo de mentiras da irmã, Dolores (Daphne Bozarski) para separá-la de Samuel (Michel Gomes). As duas irmãs vão se enfrentar e trocar insultos.

A semana ainda terá o imbróglio militar entre Brasil e Inglaterra, deflagrado por uma armação do deputado Tonico (Alexandre Nero) para o imperador. O resultado são ataques dos ingleses a navios brasileiros em alto-mar.

Confira o resumo dos capítulos de Nos tempos do imperador desta semana:

Segunda-feira

Dolores não abre a porta de seu quarto para Tonico. Zayla se decepciona quando Samuel insiste em esperar o casamento para dormir com ela. Vitória se revolta contra Quinzinho ao constatar que está falida. Lota chantageia Tonico em troca de ajudá-lo com Dolores. Luísa afirma a Pedro que não permitirá que o imperador assuma seu bebê. Bernardinho tenta conquistar Leopoldina. Teresa discorda da indicação de Luísa para o pretendente de Isabel. Samuel consegue seu emprego com Mauá. Luísa tem um sangramento.

Terça-feira

Justina convoca Pilar para socorrer Luísa. Tonico comemora com Christie ao saber que os ingleses não comprarão mais mercadorias brasileiras. Pilar tenta salvar a vida da condessa. Leopoldina garante a Isabel que, se não puder escolher seu marido, se recusará a casar. Pilar salva Luísa. Samuel se declara para Zayla. Eudoro reclama com Pedro do boicote dos ingleses. Pedro humilha Christie, e Tonico se revolta. Luísa se recupera e revela a Pilar que é amante de Pedro.

Quarta-feira

Pilar realiza que Dolores mentiu para ela. Vitória e Teresa explicam a Lota sobre o resgate das múmias em seu terreno. Bernardinho é flagrado na Quinta, e Lota disfarça a presença do filho. Pedro rejeita o pedido de Tonico para empregar Bernardinho. Lota e Batista sonham com a união de Bernardinho e Leopoldina. Teresa proíbe Leopoldina de encontrar Bernardinho. Pedro sofre ao saber que Luísa perdeu o bebê. Nélio e Dolores se aproximam. Tonico arma contra Pedro. Pilar questiona Dolores sobre suas mentiras.

Quinta-feira

Dolores e Pilar trocam ressentimentos. Tonico assume a culpa pelo afastamento de Pilar e Samuel, e humilha Dolores. Luísa chora a perda de seu bebê ao lado de Justina. Quinzinho teme que Vitória descubra a verdade sobre seus imóveis e pede ajuda a Prisca e Hilário. Luísa afirma a Pilar que Samuel ainda a ama. Augusto e Gastão viajam ao Brasil sem saber que concorrem pela mão da princesa Isabel. Pedro se preocupa com a prisão dos oficiais ingleses, orquestrada por Tonico. Juvenal tenta sabotar Samuel, mas Mauá apoia o engenheiro. Guebo garante que Zayla não será feliz com Samuel. Pilar pede perdão a Samuel e o beija.

Sexta-feira

Pilar afirma a Samuel que sabe que ele ainda a ama. Guebo se declara para Zayla e a beija. Samuel e Zayla ficam mexidos, mas se afastam de Pilar e Guebo. Teresa e Celestina desconfiam quando Isabel conta da indisposição de Luísa. Teresa conforta Luísa. Caxias alerta Pedro sobre um possível ataque da Inglaterra ao Brasil. Todos temem uma possível guerra entre os dois países. Pedro descobre que a Inglaterra atacou navios brasileiros em alto mar.

Sábado

O ateliê de Madame Lambert é atacado, e Zayla a ajuda. Pedro rejeita o pedido de Mauá para um acordo com os ingleses. Pilar defende um homem inglês e acaba sofrendo um acidente. Samuel socorre Pilar. Teresa, Celestina e Nino se abrigam da confusão das ruas no cassino de Quinzinho. Leopoldina ameaça cortar relações com Isabel caso a irmã conte para Teresa sobre Bernardinho. Tonico orienta Nino a se aproximar de Celestina. Os ingleses recuam.