Sessão da tarde: ‘Cartas para Deus’ é exibido nesta terça (5/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Tyler Doherty é um menino de apenas 8 anos que encara uma batalha diária contra o câncer. Tyler, escreve diariamente cartas com orações para seu amigo: Deus. O carteiro Brady, que está enfrentando problemas pessoais, encontra as orações do menino e resolve ajudá-lo a mudar a vida de todos ao seu redor. Essa é a trama de Cartas para Deus, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (5/10).



O filme norte-americano tem direção de David Nixon. No elenco estão os atores Tanner Maguire, Bailee Madison, Allison Schnacky e Michael Bolten.



Confira o trailer: