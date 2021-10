Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (5/10)

OQ Oscar Quiroga

O dia se acerta



Data estelar: Lua Vazia das 5h47 até 9h42 horário de Brasília, quando ingressa em Libra.



Sempre que acordares para um novo período de vigília e a Lua estiver Vazia, se houver possibilidade, estica o tempo na cama, com alegria e despreocupação. Porém, se as obrigações não te permitirem esse luxo, mesmo assim não te preocupes, mas te mune de todo o bom humor de que sejas capaz, para dar risadas de todas as trapalhadas que acontecerem e, também, desvalorizar tua ansiedade, essa falsa profetiza que está sempre soprando aos teus ouvidos o anúncio do fim do mundo. Atravessa a rebentação de um dia que parece começar mal, mas que, depois, quando a Lua ingressar em Libra, se acertará, te brindando com as conexões sociais necessárias para reconhecer teu próprio desempenho com mais clareza e, como resultado, encontrares a oportunidade de te valorizar e de fazer com que o mundo te valorize também.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você será mais você na mesma medida em que todas as pessoas que se relacionam com você encontrem em sua alma refúgio e proteção. De outro modo, a vida social se transformará num inferno de cutucadas e fofocas.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A esta altura não está mais em questão se você segue em frente ou não, a questão é você não repetir erros passados, e ter mais domínio sobre todo o processo que está sendo colocado em marcha. Tudo dentro dos trilhos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tome iniciativas, não se deixe vencer pela inércia, que sopra argumentos aos seus ouvidos, fazendo com que sua alma caia na tentação de se convencer de que um golpe de sorte fará todo o trabalho. Com certeza, não.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não há mal que dure cem anos nem tampouco qualquer bem que seja eterno, é tudo transitório, por isso, o assunto é você viver bem dançando no meio dos contrastes que a vida lhe apresentar, ciente de sua força pessoal.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A rotina é cheia de maravilhas que passam despercebidas, porque a alma se concentra nas visões que a aproximam de cenários futuros. Porém, o melhor da vida nem sempre está no futuro, mas no aqui e agora, no gerúndio.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Andar por um terreno seguro deixa a alma confortada, isso é muito bom, mas você sabe que as coisas normalmente não funcionam assim, não é? Então, aproveite enquanto dura e coloque em dia seus interesses. Aí sim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é quando a alma se lança à experiência de vida e toma as iniciativas pertinentes, algumas um pouco atrapalhadas e imaturas, porém, ainda assim importantes, porque quebram a inércia e movimentam tudo.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As coisas podem não parecer muito boas neste momento, mas isso vai passar. Importante mesmo é que você insista em deter o controle sobre todas as decisões que irão sendo tomadas nas próximas semanas. Em frente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Assim que você foi mudando e se transformando em outra pessoa, os laços de amizade de outros tempos foram perdendo a validade. Agora chegou o momento de fazer uma verdadeira triagem, para ver quem é que fica com você.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O produto do que suas mãos obrarem não há de ser contabilizado apenas em dinheiro, mas também no prestígio que você conquistar, porque esse vale mais do que o dinheiro, é seu verdadeiro valor.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que é compreendido é aquilo que é percebido e experimentado. Nossa humanidade só conhece de verdade aquilo que experimenta, porque todo o resto não passa de teoria. Aguce sua percepção.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Cada passo que você tem de dar na direção do que seria a realização dos seus projetos envolve um risco novo a ser contabilizado. Assim são as coisas, e isso não deveria se tornar objeto de preocupação ou ansiedade.