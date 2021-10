Novo filme de James Bond bate recorde de bilheteria da franquia

AF Agência France-Presse

(crédito: Tolga Akmen / AFP)

O novo filme do agente James Bond, "007 - Sem Tempo Para Morrer", arrecadou 25 milhões de libras (34 milhões de dólares) durante o fim de semana de estreia no Reino Unido, recorde para a franquia, anunciou a Universal Pictures.

O último filme da saga com o ator inglês Daniel Craig como protagonista estreou no Reino Unido e Irlanda na quinta-feira e registrou os três melhores dias de bilheteria nos 60 anos de aventuras cinematográficas do agente a serviço de Sua Majestade.

Nos primeiros quatro dias em cartaz, o filme virou a maior estreia de um longa-metragem no Reino Unido desde que o início da pandemia de coronavírus em março de 2020, o que gera esperanças de recuperação para as salas de cinema muito afetadas pela crise de saúde.

"Sem Tempo Para Morrer" já estreou em 54 países, incluindo o Brasil, e arrecadou 121 milhões de dólares, informou a Universal. O estúdio destacou que esta é a primeira estreia de Hollywood que supera 100 milhões de dólares sem contar com a China entre seus mercados de abertura.

O filme estreia na sexta-feira (8) nos Estados Unidos.

O longa-metragem chegou aos cinemas 18 meses após a previsão original e foi bem recebido de maneira geral pela crítica, apesar de algumas reclamações sobre a duração, duas horas e 43 minutos, o mais longo da história de James Bond.