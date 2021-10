CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Estreia nesta terça-feira (5/10) a última edição da trilogia (In)Confessáveis, projeto teatral idealizado e concretizado por Marcelo Varzea para dar voz a artistas de todo o Brasil. Idealizada em um formato interativo, (In)Confessáveis III conta com apresentações de 41 artistas de vários estados brasileiros, além de participação da atriz italiana Alessia Krisanovski.

No projeto, o diretor propõe que os atores compartilhem com o público seus detalhes mais íntimos. A apresentação ocorrerá via Zoom e o público decide se as histórias são verdadeiras ou não, já que logo no início o espectador recebe as seguintes possibilidades:

1) Eu estou contando a minha história;

2) Eu estou contando uma história real, mas não é minha. É de algum colega de elenco;

3) Eu estou contando uma história ficcional, mas introduzi dados pessoais para brincar com a sua percepção.

A final de cada rodada é eleito o artista “mais verdadeiro” de cada sala, e o público migra para um ambiente virtual no qual serão apresentados os três vencedores que mais convenceram em suas histórias. Nessa etapa, o elenco conversa com os interessados.

Marcelo é ator e diretor carioca, tendo passado pela televisão, cinema, teatro e streaming. Ele participou de alguns projetos como Michel III – Uma Farsa à Brasileira, de Fabio Brandi Torres, A Porta da Frente, de Julia Spadaccini, e, mais recentemente, (In)confessáveis – O jogo da verdade, de produção própria. Dolores é outra de suas obras, escrito em 2019, e estrelado pela atriz Lara Córdulla, indicada ao prêmio APCA e Aplauso Brasil por esse trabalho.



Os ingressos do espetáculo podem ser adquiridos pelo link