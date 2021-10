Sessão da tarde: 'Meninas Malvadas' é a atração desta quarta (6/10)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Cady Heron é uma adolescente, filha de dois cientistas, que foi criada na África por causa do trabalho dos seus pais. Quando sua família muda para um bairro suburbano dos Estados Unidos, a adolescente se prepara para iniciar sua vida de estudante na escola pública. Em seu primeiro dia de aula, Cady recebe uma introdução às leis de popularidade da escola e, sem querer, acaba no meio do grupo de patricinhas. Ao se apaixonar pelo garoto errado e enxergar a maldade de suas colegas, Cady resolve mudar suas atitudes. Esse é o enredo de Meninas Malvadas, filme exibido na Sessão da tarde desta quarta-feira (6/10).

A comédia romântica dirigida por Mark Waters tem no elenco os atores Tim Meadows, Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Jonathan Bennett.



Confira o trailer: